محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي بعسير ونجران عسير - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته بعسير ونجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب ودكت تجمعات للجنود السعوديين خلف قيادة حرس الحدود في الربوعة بعسير.



وأكد المصدر قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي في منطقة الثعبان وقبالة منفذ علب بعسير.



وفي نجران أشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف موقع الطلعة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما استهدفت القوة المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف رقابة صلة.



وذكر المصدر أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ