محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكتلة الوزارية لأنصار الله تعزي وزير المالية في وفاة والده صنعاء - سبأ:

عبرت الكتلة الوزارية لأنصار الله عن التعازي الحارة لوزير المالية الدكتور صالح شعبان في وفاة والده، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وأشادت الكتلة الوزارية في بيان نعي بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع والوطن وما كان يتصف به من دماثة أخلاق وحسن تعامل مع الآخرين.



وأعربت عن أحر التعازي وصادق المواساة لوزير المالية وكافة آل شعبان بهذا المصاب .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ