محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي وزير المالية في وفاة والده صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى وزير المالية الدكتور صالح شعبان في وفاة والده الحاج أحمد صالح شعبان الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 78 عاما حافل بالعطاء الإجتماعي.



وجاء في البرقية :



الأخ وزير المالية الدكتور صالح أحمد شعبان وإخوانه نجيب وعبد الله وحسين وكافة أسرة الحاج أحمد صالح شعبان وآل شعبان بمديرية يريم بمحافظة إب ..



تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم الحاج أحمد صالح شعبان الذي ترك إرثا إجتماعيا وسيرة عطرة، وأسرة من النجباء الافذاذ ورجال المواقف الوطنية في كل المراحل.



وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في هذا المصاب .. لنسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمكم جميعا وكل محبيه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ