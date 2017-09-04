محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يتفقد المرابطين بجبهة قيفة في البيضاء عمران - سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم ومعه مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل المرابطين في جبهة قيفة بمحافظة البيضاء .



وتبادل المحافظ مع أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطون في الجبهات الأمامية بمديرية قيفة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مشيداً بالملاحم الأسطورية والتضحيات التي يقدمونها دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله في مواجهة العدوان الغاشم .



بدورهم أكد المرابطون استمرار الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ، مثمنين هذه الزيارة لقيادة محافظة عمران .



رافقه خلال الزيارة عدد من مدراء المكتب التنفيذي ومديريات المحافظة .

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ