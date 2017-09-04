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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:08:51م
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محافظ عمران يتفقد المرابطين بجبهة قيفة في البيضاء
[04/سبتمبر/2017]
عمران - سبأ:
تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم ومعه مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل المرابطين في جبهة قيفة بمحافظة البيضاء .

وتبادل المحافظ مع أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطون في الجبهات الأمامية بمديرية قيفة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مشيداً بالملاحم الأسطورية والتضحيات التي يقدمونها دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله في مواجهة العدوان الغاشم .

بدورهم أكد المرابطون استمرار الصمود والثبات حتى تحقيق النصر ، مثمنين هذه الزيارة لقيادة محافظة عمران .

رافقه خلال الزيارة عدد من مدراء المكتب التنفيذي ومديريات المحافظة .

سبأ
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