محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء المحويت يُسيّرون أربع قوافل عيدية للجيش واللجان الشعبية المحويت - سبأ:

سيًر أبناء مديريات جبل المحويت، بني سعد، الخبت والرجم بمحافظة المحويت اليوم أربع قوافل عيدية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الساحل الغربي بمناسبة عيد الأضحى.



تضمنت القوافل التي تقدمها وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي وعدد من قيادات السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الإجتماعية بالمديريات كميات من الحلويات والكعك والهدايا العيدية والمواد الغذائية والأغنام .



وأشار الوكيل الحمزي إلى أن تقديم القوافل وزيارة المرابطين في الجبهات الأمامية في الساحل الغربي أقل ما يمكن تقديمه عرفانا بما يقدمونه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وأكد إستمرار أبناء المحويت في مساندة ودعم أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسجلون أروع الملاحم البطولية في ميادين العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن .

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ