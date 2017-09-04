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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:25:44م
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محافظ لحج وقيادات من عمران يزورون المرابطين في عدد من الجبهات
[04/سبتمبر/2017]
لحج - سبأ:
زار محافظ لحج أحمد حمود جريب ومعه عدد من قيادات ومشائخ محافظة عمران جبهات الشرف والبطولة بمنطقة مغنية وجبل جالس وكرش بمديرية القبيطة بمحافظة لحج.

ونقل محافظ لحج ومرافقوه تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية للمرابطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وعبروا عن الفخر والإعتزاز عن زيارة أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة ومشاركتهم أفراح العيد .. مشيدين بالتضحيات التي يسطرونها في مواجهة وقوى الغزو والعدوان .

وثمن محافظ لحج والزائرين من محافظة عمران صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

من جانبهم عبر المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد .. مؤكدين إستعدادهم التضحية في سبيل الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة والمرتزقة .

سبأ
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