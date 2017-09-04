محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم وعمليات متفرقة بتعز تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في هجوم وعمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في يختل بالمخا وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان وآلياتهم شرق مدرسة المغيبر بمديرية موزع، محققة إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة غرب البوابة الشرقية لمعسكر خالد، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.



وذكر المصدر أنه تم قنص أحد مرتزقة العدوان في عملية تسلل في جلب الرويشان بمديرية موزع، فيما لقي أحد المرتزقة مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في الضباب.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ