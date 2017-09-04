عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا: مستعدون لتكثيف جلسات المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لندن – سبأ:

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين استعدادها لتكثيف جلسات المحادثات مع الاتحاد الأوروبي من اجل تسريع وتيرة مفاوضات الانسحاب من التكتل.



وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان صحفي ان المفاوضين البريطانيين على استعداد للتباحث مع نظرائهم الأوروبيين حول مسائل اخرى مرتبطة بالانسحاب وليس فقط ملفات الحدود مع ايرلندا الشمالية وحقوق المواطنين و"فاتورة الخروج".



وأضافت انه لم يتم الاتفاق بعد مع الجانب الأوروبي بشأن امكانية تكثيف جلسات المحادثات.. معربة عن اعتقادها بان يتم الاتفاق حول هذه القضية دون مشكلات على اعتبار انه من الطبيعي ان تبدأ المفاوضات ببطء ثم تأخذ وتيرة أسرع.



ويأتي اقتراح الحكومة البريطانية بعد ان قال كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه الجمعة الماضية انه "بعد ثلاث جولات من المفاوضات يمكن القول انه لم يتحقق الكثير من التقدم حول القضايا المهمة".



ورد الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس امس الاحد باتهام المفوضية الاوروبية بمحاولة ابتزاز بلاده وممارسة ضغوطات عليها لحملها على دفع مبالغ مالية ضخمة قبل ترسيم الانسحاب.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ