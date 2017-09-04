محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظا البيضاء وذمار يتفقدان المرابطين في عدد من الجبهات بالبيضاء البيضاء - سبأ:

تفقد محافظا البيضاء على المنصوري وذمار حمود عباد المرابطين في جبهات مكيراس ومنتسبي اللواء 31 مدرع وثرة وعدد من النقاط الأمنية.



واطلع محافظا البيضاء وذمار ومعهما قيادات السلطة المحلية والتنفيذية بذمار على أحوال المرابطين في تلك المواقع والجبهات .. وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأشادوا بالدور البطولي للجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والشرف في مواجهة العدوان ومرتزقته .



وثمنوا تضحيات وصمود الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان .



فيما عبر المرابطون عن إمتنانهم لهذه الزيارة التي تعكس التلاحم والإصطفاف الرسمي والشعبي في مواجهة العدوان .



وقد قدمت قيادات السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة ذمار قافلة تحتوي على مواد غذائية وأغنام دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ