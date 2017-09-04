عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهند تعلن مقتل ثلاثة مسلحين بولاية جامو وكشمير نيودلهي – سبأ:

اعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين ان ثلاثة مسلحين قتلوا برصاص قوات الامن الهندية في ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.



ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية للأنباء عن الشرطة المحلية القول إن قوات الامن قتلت مسلحين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة تابعة لمحافظة (بارامولا) بالولاية.



وفي حادث منفصل قتلت قوات امن الحدود الهندية مسلحا آخر خلال محاولته التسلل إلى الأراضي الهندية.



وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ