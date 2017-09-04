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وزير الصحة ومحافظ إب يناقشان مع ممثلة أطباء بلا حدود الوضع الصحي بإب
[04/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية بإب سوزانا جي بور جيس، الوضع الصحي بالمحافظة ودور المنظمة في مكافحة الكوليرا.

وإستعرض اللقاء بحضور وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل ونائب مدير مكتب الصحة بكيل الجحافي، خطة عمل المنظمة خلال الفترة القادمة ومنها خطة مواجهة الإصابات وتوسيع أنشطتها في مستشفيات المحافظة.

وفي اللقاء أشاد وزير الصحة بالدور الصحي والعلاجي لأطباء بلا حدود في مستشفيات المحافظة ومكافحة الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة والمشتبه إصابتها وتفاعلها مع جهود قيادة السلطة المحلية لتوفير المستلزمات الطبية وتدريب الكادر الطبي.

وحث منظمة أطباء بلا حدود على توسيع أنشطتها وخدماتها الطبية والعلاجية وخاصة في ظل الوضع الصحي الكارثي جراء العدوان والحصار.

فيما ثمن محافظ إب الدور الإنساني والطبي الذي تقدمه المنظمة للجرحى والمصابين ومكافحة الأوبئة .. حاثا المنظمة على تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة لتخفيف الضغط على المرافق الصحية بحسب ما تم الإتفاق عليه.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة بكيل الجحافي وعدد من المعنيين بمكتب الصحة.

سبأ
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