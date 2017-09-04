ممثلو السلطة المحلية بالمحويت يتفقدون الجرحى بالمستشفى العسكري بالحديدة [04/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:

تفقد ممثلو السلطة المحلية بمحافظة المحويت برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم الجرحى في المستشفى العسكري بمدينة الحديدة .



واطمأن الزيكم ومعه عدد من مسئولي السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية على الحالة الصحية للجرحى والمصابين من أبطال الجيش واللجان الشعبية والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، وهنأوهم بعيد الأضحى المبارك وقدموا لهم الهدايا العيدية والمساعدات المالية .



وأعرب الزيكم عن التقدير للجهود التي يبذلها الأطباء والكادر التمريضي والصحي في رعاية الجرحى والمصابين ، سائلاً المولى أن يمن عليهم جميعا بالشفاء العاجل .



من جهتهم عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من قبل قيادة السلطة المحلية بمحافظة المحويت في متابعة أوضاعهم والاطمئنان على أحوالهم الصحية.

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