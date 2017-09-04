محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة ومحافظ إب يتفقدان الجرحى والمرضى بمستشفيي الثورة وجبلة إب - سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومحافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم أحوال الجرحى والمرضى بمستشفى الثورة العام بمدينة إب ومستشفى جبلة.



كما اطلع وزير الصحة ومحافظ إب، ومعهما وكيل وزارة المياه مفيد الحالمي ووكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل، على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي بمركز الغسيل بمستشفى الثورة العام.



واستمعا من رئيس هيئة المستشفى الدكتور محمد المجاهد ونائبه الدكتور جبر الخولاني إلى شرح عن سير العمل في المستشفى واحتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطيبة ومحاليل الغسيل الكلوي .



ووجه وزير الصحة الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات اللازمة من محاليل الغسيل الكلوي بما يضمن استمرار المركز في تقديم خدماته للمرضى ، كما وجه بسرعة تنفيذ مشروع توسعة قسم الإنعاش الجراحي.



من جانبه دعا محافظ إب المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي إلى توفير احتياجات مركز الغسيل الكلوي من المحاليل، والقيام بدورها تجاه المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وتوفير الأدوية الخاصة بهم .



كما استمع وزير الصحة العامة والسكان خلال زيارته لمستشفى جبلة العام بمديرية جبلة، إلى شرح من مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله المطري، حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



واطلع الدكتور بن حفيظ على المنشآت الصحية التابعة للمستشفى ومنشآت كلية الطب الواقعة في نطاقه، ووجه بدعم المستشفى وتوفير احتياجاته الضرورية في إطار الإمكانيات المتاحة وبما يسهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



رافقهم خلال الزيارة مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الملك الصنعاني ورئيس نقابة الأطباء الدكتور عبد الغني غابشة.



سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ