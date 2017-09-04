محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير دائرة التوجيه المعنوي يتفقد منتسبي القوات الجوية ولواء الشرطة الجوية صنعاء - سبأ:

تفقد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى المهدي أحوال منتسبي الدفاع الجوي واللواء 101 شرطة جوية والجاهزية والروح المعنوية العالية.



ونقل مدير التوجيه المعنوي خلال الزيارة تحيات وتهاني القيادة وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان .. مشيدا بيقظة وجاهزية المقاتلين وما يبذلونه من جهود في مواجهة العدوان وتحقيق الأمن والإستقرار للمواطنين.



وأكد أن الشعب اليمني يستند على صمود الأبطال البواسل الذين يلقنون جحافل العدوان دروسا قاسية في الشجاعة والفداء والدفاع عن الوطن .. مشيرا إلى أن الدمار والخراب الذي خلفه العدوان وما يزال بحق أبناء الشعب اليمني ينم عن الحقد الدفين الذي يكنه التحالف السعودي على اليمن.



وحث العميد المهدي المرابطين الدفاع الجوي ولواء 101 شرطة جوية على بذل مزيد من الجهود وتعزيز الجاهزية واليقظة العالية.



فيما عبر قادة الدفاع الجوي ولواء الشرطة الجوية والضباط عن الجاهزية وإستمرار الصمود في مواجهة العدوان.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ