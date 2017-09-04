الصين تحذر من أن الظروف المناخية في الشتاء قد تؤدي لتزايد أخطار الضباب الدخاني شنغهاي ـ سبأ:

حذرت وزارة البيئة الصينية من أن الظروف المناخية غير المواتية قد تزيد من أخطار الضباب الدخاني خلال الخريف والشتاء وتعهدت بتحسين



استجابتها للطوارئ لضمان تلبية المستوى المستهدف من جودة الهواء في 2017.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأحد إن تنبؤاتها الجوية للخريف والشتاء ”لا تتسم بالتفاؤل“.



وراهنت الحكومة الصينية بسمعتها على الانتصار في ”حرب على التلوث“ بدأت في 2014 في محاولة لوقف الأضرار التي لحقت بأجوائها وأنهارها وتربتها وإنهاء الغضب العام إزاء تأثير الضباب الدخاني على الصحة.



وربط معهد الآثار الصحية مقره بالولايات المتحدة 1.1 مليون حالة وفاة في الصين في 2015 بتلوث الهواء ، وفي الشهر الماضي قالت الوزارة إنها ستكثف حملتها على التلوث في 28 مدينة عرضة للضباب الدخاني في شمال الصين خلال الشتاء في محاولة للوفاء بالأهداف الحاسمة من الناحية السياسية خلال العام.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ