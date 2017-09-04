محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية يتفقد أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية بريمة ريمة - سبأ:

تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي ومعه وكيل محافظة ريمة لشؤون الأمن صالح العياضي وعدد من قيادات وزارة الداخلية اليوم، أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في المحافظة.



واطلع اللواء الصيفي والوكيل العياضي على أحوال المرابطين في الأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة والنقاط الأمنية والحزام الأمني بمدينة الجبين .. ونقلا لهم تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى وقدموا لهم هدايا عيدية.



وأشادا بالجهود التي يبذلها منتسبي الأمن واللجان الشعبية في مختلف المواقع والنقاط الأمنية وبما يكفل حفظ الأمن والإستقرار وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



وثمنا تضحيات منتسبي الأمن واللجان الشعبية وصمودهم الأسطوري في مختلف المواقع والنقاط للحفاظ على الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي.



فيما عبر منتسبي الأجهزة الأمنية بمديرية الجبين عن إمتنانهم وتقديرهم لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد .. مؤكدين صمودهم وإستمرارهم في بذل مزيد من الجهود للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وحماية مقدراته ومكتسباته.



رافقهما خلال الزيارة رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد وقائد الأمن المركزي بالمحافظة العميد قائد القطاع وعدد من القيادات الأمنية.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ