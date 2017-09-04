محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه من تدفق السيول في الشعاب والوديان صنعاء - سبأ:

نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية بأخذ الحيطة من تدفق السيول في الشعاب والوديان خلال الـ 24 ساعة القادمة.



كما نبه المركز في نشرته اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج وعدم التعمق في السباحة.



وأوضح المركز أن تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية مصحوبة بالعواصف الرعدية ومن المحتمل امتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية.



حيث تشهد المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أجواء غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وامتدادها إلى الهضاب والمناطق الداخلية الشرقية في محافظات شبوة ، حضرموت ، البيضاء ، أبين ولحج.



وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا وأجواء حارة قد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة، وأجواء غائمة جزئيا في أرخبيل سقطرى والرياح جنوبية غربية نشطة تتراوح سرعتها بين 20 إلى 35 عقدة.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ