Des dizaines de mercenaires tués à al-Jawf [04/سبتمبر/2017]



Al-JAWF, 04 Sept. (SABA) - Des dizaines de mercenaires pro-agression saoudienne ont été tués et d'autres ont été blessés lorsque l'armée et les forces populaires ont mené lundi une offensive sur leurs sites dans le district d'al-Ghail de la province d'al-Jawf, a déclaré à Saba un responsable militaire.



En outre, les forces de missile ont tiré des roquettes de type de Katyusha sur des rassemblements de mercenaires dans la région de Sadba dans le district d'al-Maton dans la même province, tuant et blessant un certain nombre de mercenaires.



Pendant ce temps, les forces des tireurs d'élite des forces nationales ont abattu cinq mercenaires dans différentes régions de la province, a ajouté le fonctionnaire.



AS/AS



SABA