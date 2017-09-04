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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:12:29م
وزير الدفاع يتفقد جبهة جيزان ويشيد بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية
حيّا وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي شجاعة وإقدام واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية المدافعين عن عزة وكرامة الشعب اليمني وسيادة واستقلال الوطن.
روسيا تقول انها لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين إن بلاده لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا لكنه أشار إلى أن موسكو ستدرس فرض عقوبات إضافية ضد بيونغ يانغ.
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
ارتفع الين أمام الدولار اليوم الاثنين مع تقليص المستثمرين لانكشافهم على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعدما أجرت كوريا الشمالية أقوى اختباراتها النووية.
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
يحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في المباراة التي تجمعهما بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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  اقتصاد
أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في نحو عام
[04/سبتمبر/2017]
سنغافورة ـ سبأ:
ارتفعت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوياتها في نحو عام، اليوم ، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة ، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما يزيد قليلا على 1% إلى 1338.36 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 1339.47 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر الأول 1% إلى 1344 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 17.85 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل عند 17.90 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 1011.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أفضل أداء منذ أوائل مارس عند 1014.70 دولار للأوقية.

سبأ
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