أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في نحو عام سنغافورة ـ سبأ:

ارتفعت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوياتها في نحو عام، اليوم ، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة ، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما يزيد قليلا على 1% إلى 1338.36 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 1339.47 دولار للأوقية.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر الأول 1% إلى 1344 دولارا للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 17.85 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل عند 17.90 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 1011.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أفضل أداء منذ أوائل مارس عند 1014.70 دولار للأوقية.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ