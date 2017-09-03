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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:28:48م
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  اقتصاد
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
[04/سبتمبر/2017] سنغافورة ـ سبأ:
ارتفع الين أمام الدولار اليوم الاثنين مع تقليص المستثمرين لانكشافهم على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعدما أجرت كوريا الشمالية أقوى اختباراتها النووية.

وانخفض الدولار إلى 109.22 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنه تعافى تدريجيا بعد ذلك ليقترب خلال التعاملات من 109.92 ين قبل أن يعاود الهبوط في وقت لاحق، وانخفض الدولار 0.7 بالمائة خلال اليوم إلى 109.50 ين.

وتجددت الضغوط على الدولار أمام الين بعد ظهر الاثنين ولامست العملة الأمريكية مستويات دون 109.50 ين بعدما قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ما زالت ترى إشارات على أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية.

وهبط اليورو 0.5 بالمائة أمام العملة اليابانية إلى 130.22 ين بعد أن كان نزل إلى 129.65 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.

وأمام الدولار، ارتفع اليورو 0.3 بالمائة إلى 1.1891 دولار ليظل دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي بلغ 1.2070 دولار الأسبوع الماضي.
سبأ
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