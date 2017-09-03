مدير مكتب القائد الأعلى يزور مقاتلي اللواءين الثالث والثاني حماية رئاسية [04/سبتمبر/2017]

صنعاء - سبأ:

زار مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد الركن عبدالرحمن الغماري ومعه نائب مدير دائرة التامين الفني العميد الركن عبد الكريم احمد سفيان اليوم المقاتلين الابطال في اللواء الثالث مدرع واللواء الثاني من ألوية الحماية الرئاسية حيث تبادلا مع المقاتلين تهاني العيد المبارك.



وأشاد العميد الغماري بالانتصارات الميدانية التي تتحقق يوما بعد يوم في كافة الجبهات وفي العمق السعودي والتي تأتي كثمرة للتضحيات العظيمة ولدماء الشهداء والجرحى ولصمود واستبسال ابطال القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية ومن خلفهم الشعب اليمني في مواجهة الغزاة والمعتدين.

وأشار الى أن الشعب اليمني جسد بصموده وثباته ورفده لجبهات القتال بالمال والسلاح والرجال معاني عظمته واصالته وعمقه الحضاري واوصل رسالة للعالم اجمع بان المساومة في الوطن والكرامة لا مكان لها في ابجديات الشعب اليمني عدا ثلة ممن باعوا أنفسهم رخيصة وتنكروا لوطنهم وشعبهم.



ودعا العميد الغماري الجميع إلى توحيد الصفوف والوقوف صفاً واحداً في مجابهة ومواجهة قوى الشر والعدوان والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.



هذا واكد المقاتلون أنهم في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد والروح المعنوية العالية الواثقة بنصر الله وعدالة القضية التي يقاتلون من أجلها وانهم سيضلون الصخرة الصلبة التي ستتحطم عليها كل مؤامرات المعتدين الغزاة والمتآمرين على الوطن وسيادته ووحدته وأمنه

واستقراره.

سبأ