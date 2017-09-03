ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:28:48م
أبطال الجيش واللجان يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة
اعترفت وسائل إعلام العدوان السعودي الأمريكي بمصرع أكثر من 235 مرتزق و35 ضابط وجندي سعودي و6 إماراتيين خلال شهر أغسطس المنصرم.
سول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية
اعلنت كوريا الجنوبية انها اطلقت اليوم عددا من الصواريخ البالستية في اطار مناورات عسكرية بالذخير الحية لصد هجوم وهمي من الشمال، ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونغ يانغ.
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
ارتفع الين أمام الدولار اليوم الاثنين مع تقليص المستثمرين لانكشافهم على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعدما أجرت كوريا الشمالية أقوى اختباراتها النووية.
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
يحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في المباراة التي تجمعهما بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
مليون شخص يتظاهرون في الشيشان نصرة للمسلمين في ميانمار
مدير مكتب القائد الأعلى يزور مقاتلي اللواءين الثالث والثاني حماية رئاسية
نائب مدير الاستخبارات يؤكد أن صمود المقاتلين الأبطال أفشل رهانات العدوان
مدير التوجيه المعنوي ووكيل الاوقاف يزوران المقاتلين في عدد من المواقع والنقاط بارحب وبني الحارث  
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مدير مكتب القائد الأعلى يزور مقاتلي اللواءين الثالث والثاني حماية رئاسية
[04/سبتمبر/2017]
 صنعاء - سبأ:
    زار مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة  العميد الركن عبدالرحمن الغماري ومعه نائب مدير دائرة التامين الفني العميد الركن عبد الكريم احمد سفيان اليوم المقاتلين الابطال في اللواء الثالث مدرع واللواء الثاني من ألوية الحماية الرئاسية حيث تبادلا مع المقاتلين تهاني العيد المبارك.

  وأشاد العميد الغماري بالانتصارات الميدانية التي تتحقق يوما بعد يوم في كافة الجبهات وفي العمق السعودي والتي تأتي كثمرة للتضحيات العظيمة ولدماء الشهداء والجرحى ولصمود واستبسال ابطال القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية ومن خلفهم الشعب اليمني في مواجهة الغزاة والمعتدين.
وأشار الى أن الشعب اليمني جسد بصموده وثباته ورفده لجبهات القتال بالمال والسلاح والرجال معاني عظمته واصالته وعمقه الحضاري واوصل رسالة للعالم اجمع بان المساومة في الوطن والكرامة لا مكان لها في ابجديات الشعب اليمني عدا ثلة ممن باعوا أنفسهم رخيصة وتنكروا لوطنهم وشعبهم.

ودعا العميد الغماري الجميع إلى توحيد الصفوف والوقوف صفاً واحداً في مجابهة ومواجهة قوى الشر والعدوان والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

هذا واكد المقاتلون أنهم في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد والروح المعنوية العالية الواثقة بنصر الله وعدالة القضية التي يقاتلون من أجلها وانهم سيضلون الصخرة الصلبة التي ستتحطم عليها كل مؤامرات المعتدين الغزاة والمتآمرين على الوطن وسيادته ووحدته وأمنه
واستقراره.
سبأ
  المزيد من (محلي)
نائب مدير الاستخبارات يؤكد أن صمود المقاتلين الأبطال أفشل رهانات العدوان
مدير التوجيه المعنوي ووكيل الاوقاف يزوران المقاتلين في عدد من المواقع والنقاط بارحب وبني الحارث  
قائد العمليات الخاصة يتفقد المقاتلين في اللواء الأول مشاة جبلي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي وزير المالية في وفاة والده
طيران العدوان يشن 40 غارة على عدد من المحافظات
مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة بعملية استهدفت مواقعهم بالجوف
مصرع عددا من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم في نهم
أبطال الجيش واللجان يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة
إطلاق صاروخي زلزال 2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة بتعز
محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد
العدوان السعودي على اليمن
محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد
[03/سبتمبر/2017]
مشائخ ووجهاء مديريات القطاع الشرقي بالحديدة يؤكدون أهمية رفد الجبهات
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
[03/سبتمبر/2017]
إستشهاد مواطنين إثنين بغارتين لطيران العدوان بوادي حباب بمأرب
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[03/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by