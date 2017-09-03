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نائب مدير الاستخبارات يؤكد أن صمود المقاتلين الأبطال أفشل رهانات العدوان
[04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
 
     أكد نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع العميد عامر المراني بأن قوى تحالف الشر والعدوان لن تفلح في كسر ارادة اليمنيين على الرغم من الإمكانيات والأسلحة المحرمة التي استخدمها العدوان في همجيته وعدوانه الاثم على الشعب اليمني طلية ثلاثة اعوام وذلك بفضل صمود وتلاحم ابناء الوطن ووقوفهم المشرف الى جانب المقاتلين الابطال من منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية.

ولفت إلى أن جرائم العدوان البشعة قد طالت كل مقدرات الوطن التنموية والاقتصادية وتسببت بإزهاق الالاف من المواطنين الابرياء معظمهم اطفال ونساء.

جاء ذلك في سياق كلمته التي القاها اليوم أمام منتسبي لواء غمدان بمناسبة الزيارة العيدية التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي في وحدات و دوائر القوات المسلحة.

     وخلال الزيارة التي شملت عددا من المرافق الخدمية والأفران بحضور قائد لواء غمدان العميد احمد على الوشاح ومدير السجن الحربي وسجن القلعة العقيد محمد يحيى الشهاري؛ نقل العميد المراني الى منتسبي اللواء تحيات وتهاني رئيس المجلس السياسي الأخ صالح الصماد ونائبة الدكتور قاسم لبوزة وكافة أعضاء المجلس السياسي وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

واشاد نائب مدير دائرة الاستخبارات بالجهود الخدمية والادارية التي يقدمها منتسبو اللواء في خدمة منتسبي القوات المسلحة.

وشدد على اهمية الانضباط وتعزيز وحدة الصف وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة والهدامة التي تستهدف النيل من ثبات ومعنويات المقاتلين الأبطال في الجيش واللجان الشعبية .. مشيراً إلى أن مصلحة الوطن تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا في وجه العدوان الغاشم وكل ما يستهدف الوحدة الوطنية والأمن والسلم الاجتماعي.

الى ذلك أطلع نائب مدير دائرة الاستخبارات وقائد اللواء ومعهما مدير السجن الحربي وسجن القلعة على  احوال المسجونين  في السجن الحربي و سجن القلعة على ذمة قضايا مختلفة.
كما تم توزيع هدايا رمزية لمنتسبي اللواء ونزلاء السجن بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
سبأ
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