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مدير التوجيه المعنوي ووكيل الاوقاف يزوران المقاتلين في عدد من المواقع والنقاط بارحب وبني الحارث  
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مدير التوجيه المعنوي ووكيل الاوقاف يزوران المقاتلين في عدد من المواقع والنقاط بارحب وبني الحارث  
[04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :
 زار مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي ومعه وكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني اليوم المقاتلين المرابطين في عدد من المواقع القتالية في أرحب وبني الحارث.

وخلال الزيارة حيا مدير التوجيه المعنوي ومرافقوه المقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات والساهرين من اجل ان يعيش شعبنا عزيزا كريما ويهنا بفرحة العيد .. ناقلا لهم تحيات وتهاني رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه وأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار العميد المهدي الى أن ابطال الجيش والامن واللجان الشعبية تمكنوا خلال عامين ونصف من العدوان من تحقيق التفوق القتالي في الميدان والاستفادة من كل المعطيات الميدانية وتسخيرها لصالحهم وتهاوت وانكسرت معها كل زحوفات العدوان المسنودة بأحدث العتاد العسكري وغدت جبال وصحاري اليمن مهالك حتمية لقواتهم وعتادهم.

وأوضح مدير التوجيه المعنوي ان العمليات العسكرية النوعية والضربات الصاروخية التي جرى تنفيذها في عمق أراضي العدوان السعودي أربكت العدوان وفرضت واقع عسكري ميداني تم خلاله السيطرة على مدن وقرى ومواقع عسكرية كثيرة ولم تستطع وحداتهم القتالية المدججة بالأسلحة والعتاد وطائراتهم العسكرية الحديثة من استعادتها.

واكد أن قواتنا المسلحة والأمن واللجان الشعبية متماسكة وقوية وتؤدي واجباتها الوطنية والدستورية بإرادة قوية وهي متواجدة وترابط في كافة المواقع والجبهات ولن ينال العدوان منها أو يؤثر على معنويات منتسبيها وان اليمن بجيشها وشعبها ستبقى قوية وعصية أمام محاولات العدوان ومن يدور في فلكهم للنيل من وطننا وشعبنا ومن جبهتنا الوطنية المتماسكة.

من جهتهم اكد المقاتلون بقائهم على أهبة الاستعداد صمام أمان للوطن وطوده المنيع وانهم لن يسمحوا لأي متطاول كائناً من كان المساس بأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وأن أياديهم الصلبة والقوية ستظل قابضة على الزناد لمواجهة العدو المتربص بأمن واستقرار الوطن وكبح جماحه وكسر إرادته ومعنوياته  ..  مجددين العهد للشهداء والجرحى بالسير على نهجهم حتى تحقيق النصر.

رافقه خلال الزيارة مدير المتابعة بمكتب رئيس الأركان العقيد عبد الخالق الجنيد.
سبأ
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