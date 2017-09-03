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قائد العمليات الخاصة يتفقد المقاتلين في اللواء الأول مشاة جبلي
[04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد قائد العمليات الخاصة اللواء الركن حسين الروحاني اليوم منتسبي اللواء الأول مشاة جبلي ونقل إليهم تبريكات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة الدينية المباركة.

وعبر الروحاني عن أسمى معاني التقدير والاعتزاز لمنتسبي اللواء الأول مشاة جبلي .. مشيدا بثبات وصمود المقاتلين الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة الاستعمار الجديد والغزاة الجدد وبما اجترحته قواتنا المسلحة من انتصارات وقدرة على إدارة المعركة الدفاعية على مدى عامين ونصف بكل كفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن شعبنا اليمني يخوض اليوم معركة الدفاع والبطولة والانتصار الذي لا خيار أمامنا سواه وعلينا ان نغرس إرادة النصر في افكارنا وعقولنا وان نستمد قوتنا من ايماننا بعدالة قضيتنا وقدسية الدفاع عن وطننا وشعبنا .. مشددا بضرورة بذل مزيد من الجهود والتنسيق الفاعل في مختلف الجوانب الدفاعية والأمنية.

وأوضح قائد العمليات الخاصة أن تأثير التفوق الجوي والبري والبحري للعدوان تضاءل واختفى أمام المقدرة والمهارات العسكرية للقيادات الميدانية والقيادة العليا في إدارة المواجهات الدفاعية .. مؤكدا أن القوات المسلحة ستطهر كل شبر وهذا عهد علينا وأن الامن القومي لدول العدوان مهدد في إطار حق الرد بالمثل وستكون الأيام القادمة حافلة بالمفاجات.

من جهتهم عبر رئيس اركان اللواء العميد عبدالله المطري والضباط والجنود عن شكرهم وتقديرهم العالي لقائد الثورة وللقيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان العامة على هذه الزيارات العيدية التي تؤكد ان الشعب اليمني بكل فئاته وقواه الوطنية جبهة واحدة في مواجهة العدوان والغزاة والمرتزقة .. مؤكدين مواصلتهم لأدوارهم الوطنية والقتالية وبذل أرواحهم رخيصة في سبيل الله والوطن ومن أجل عزة وكرامة الشعب وصون الامن والاستقرار.
سبأ
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