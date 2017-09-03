نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي وزير المالية في وفاة والده [04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى وزير المالية الدكتور صالح أحمد شعبان في وفاة والده.



وأعرب نائب رئيس المجلس عن بالغ الحزن وعميق المواساة لوزير المالية في وفاة والده الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء من أجل الوطن والمجتمع.



ونوه بما كان يتمتع به الفقيد بين أقرانه وأبناء جيله من سمات التواضع والتفاني في خدمة وطنه ومجتمعه.



مبتهلاً إلى الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته أن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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