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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:28:48م
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  محلي
طيران العدوان يشن 40 غارة على عدد من المحافظات
[04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 40 غارة على عدد من المحافظات مستهدفا المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على مديريتي الغيل والمصلوب بمحافظة الجوف.

كما واصل طيران تحالف العدوان استهداف محافظة صعدة، حيث شن أربع غارات على مديرية الظاهر، وثلاث غارات على منطقتي البقع وخليقا بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب في أضرار مادية بممتلكات المواطنين ومزارعهم.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي 24 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين أثنين جراء استهداف طيران العدوان سيارتهم بغارتين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وندد المصدر بإمعان تحالف العدوان في استهداف المواطنين وارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.

كما استنكر المصدر استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المخزي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار.
سبأ
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