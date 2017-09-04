ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:22:29م
أبطال الجيش واللجان يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة
اعترفت وسائل إعلام العدوان السعودي الأمريكي بمصرع أكثر من 235 مرتزق و35 ضابط وجندي سعودي و6 إماراتيين خلال شهر أغسطس المنصرم.
سول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية
اعلنت كوريا الجنوبية انها اطلقت اليوم عددا من الصواريخ البالستية في اطار مناورات عسكرية بالذخير الحية لصد هجوم وهمي من الشمال، ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونغ يانغ.
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيخوض بها مباراته مع مضيفه الفلبيني بمدينة باكلود بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة بعملية استهدفت مواقعهم بالجوف
مصرع عددا من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم في نهم
مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا لبحث التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية
البرتغال تتماسك وتفوز بصعوبة على المجر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة بعملية استهدفت مواقعهم بالجوف
[04/سبتمبر/2017]
الجوف - سبأ:
 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بتبة القناصين بمديرية الغيل محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في الهجوم واغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرارهم من مواقعهم بتبة القناصين، مشيراً إلى أنه سبق العملية تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وقال المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ كاتيوشا تجمع لمرتزقة العدوان في منطقة سدبأ بمديرية المتون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر العسكري إلى أن خمسة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بعمليات قنص في مواقع متفرقة بالجوف.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع عددا من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم في نهم
أبطال الجيش واللجان يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة
طيران العدوان يستمر في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
إطلاق صاروخي زلزال 2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة بتعز
محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد
قصف مدفعي يستهدف إجتماع لقيادات مرتزقة العدوان بأطراف نهم
مصرع سبعة من مرتزقة العدوان بصرواح في مأرب
مشائخ ووجهاء مديريات القطاع الشرقي بالحديدة يؤكدون أهمية رفد الجبهات
مصرع خمسة من مرتزقة العدوان بمحافظة تعز
إستهداف تحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقتهم بجيزان ونجران

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستمر في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
[04/سبتمبر/2017]
محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد
[03/سبتمبر/2017]
مشائخ ووجهاء مديريات القطاع الشرقي بالحديدة يؤكدون أهمية رفد الجبهات
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
[03/سبتمبر/2017]
إستشهاد مواطنين إثنين بغارتين لطيران العدوان بوادي حباب بمأرب
[03/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by