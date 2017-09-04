أبطال الجيش واللجان يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة اعترفت وسائل إعلام العدوان السعودي الأمريكي بمصرع أكثر من 235 مرتزق و35 ضابط وجندي سعودي و6 إماراتيين خلال شهر أغسطس المنصرم. سول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية اعلنت كوريا الجنوبية انها اطلقت اليوم عددا من الصواريخ البالستية في اطار مناورات عسكرية بالذخير الحية لصد هجوم وهمي من الشمال، ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونغ يانغ. وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد. الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيخوض بها مباراته مع مضيفه الفلبيني بمدينة باكلود بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.