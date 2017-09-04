[04/سبتمبر/2017]
الجوف - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بتبة القناصين بمديرية الغيل محافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في الهجوم واغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرارهم من مواقعهم بتبة القناصين، مشيراً إلى أنه سبق العملية تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وقال المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ كاتيوشا تجمع لمرتزقة العدوان في منطقة سدبأ بمديرية المتون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
ولفت المصدر العسكري إلى أن خمسة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بعمليات قنص في مواقع متفرقة بالجوف.
سبأ