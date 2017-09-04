عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا لبحث التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية نيويورك ـ سبأ:



يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.





وقالت البعثة الأمريكية لدى الامم المتحدة في بيان ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية طلبت ان يعقد الاجتماع اليوم .



وسيعقد المجلس جلسة علنية بخلاف اجتماعات اخرى عديدة خصصت للملف الكوري الشمالي وعقدت في شكل مغلق.



وأعلنت كوريا الشمالية انها اجرت امس الاحد تجربتها النووية السادسة والاقوى حتى الآن.. مؤكدة انها اختبرت "بنجاح تام" قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى، في تحد جديد للرئيس الامريكي دونالد ترامب والاسرة الدولية.



وعلق ترامب على هذه التجربة قائلا إن سياسة "التهدئة" حيال كوريا الشمالية لن "تكون مجدية"، وسبق أن توعّدها "بالنار والغضب".



وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان إن "هذا العمل يعتبر خرقا خطيرا لالتزامات كوريا الشمالية الدولية ويقوض الجهود الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح".

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ