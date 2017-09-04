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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:36:16ص
أبطال الجيش واللجان يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة
اعترفت وسائل إعلام العدوان السعودي الأمريكي بمصرع أكثر من 235 مرتزق و35 ضابط وجندي سعودي و6 إماراتيين خلال شهر أغسطس المنصرم.
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أبطال الجيش واللجان يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة
[04/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اعترفت وسائل إعلام العدوان السعودي الأمريكي بمصرع أكثر من 235 مرتزق و35 ضابط وجندي سعودي و6 إماراتيين خلال شهر أغسطس المنصرم.

ويعد ذلك اعتراف ببسالة أبطال الجيش واللجان الشعبية وانتصاراتهم في مختلف جبهات الدفاع عن العدوان وجبهات ما وراء الحدود.

وواصل أبطال الجيش واللجان خلال الساعات الماضية انتصاراتهم في مختلف الجبهات، حيث تم قنص 4 جنود سعوديين قبالة منفذ علب وقنص أحد المرتزقة في منطقة مجازة في عسير.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت في جيزان تجمعات للجنود السعوديين في كل من مركز عوجبة والطمامة والطور والطوال والرمضة، بالإضافة إلى استهداف تحصيناتهم في العبادية، واستهداف معسكر العطار وتفجير آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في الشويرة ما أدى لمصرع طاقمها.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ الخضراء في نجران.

وفي محافظة مأرب لقي القيادي المرتزق ناصر صالح السويري والمرتزق مبارك صالح بن صالح العباسي مصرعهما بنيران الجيش واللجان في منطقة المخدرة، وتم استهداف مخزن أسلحة تابع للمرتزقة جنوب تبة المطار بمديرية صرواح ما أدى لخسائر فادحة في صفوف المرتزقة ومصرع اثنان منهم.

وقال المصدر أن الجيش واللجان شنوا عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة غرب تبة المطار بمديرية صرواح موديا بعدد منهم بين قتلى وجرحى، فيما لقي سبعة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة بمديرية صرواح.

وأوضح المصدر العسكري أن الجيش واللجان نفذوا في محافظة الجوف عملية هجومية على مواقع المرتزقة في السلان بمديرية المصلوب متزامنة بقصف مدفعي استهدف تعزيزاتهم وتحصيناتهم مأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما شن عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مديرية الغيل وسقوط قتلى في صفوفهم.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة خلال عملية للجيش واللجان في التبة الحمراء بمديرية خب والشعف، فيما تم التصدي لمحاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة حام وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار.

وفي نهم نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية مباغته على مواقع المنافقين جنوب القرن وذلك بالتزامن مع استهداف تعزيزات عسكرية تابعة لهم وسقط على إثر ذلك عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوما واسعا على مواقع المرتزقة جنوب غرب القتب بالتزامن مع استهداف صاروخي وتمشيط بمختلف العيارات النارية على المواقع ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة واستهداف خطوط إمدادهم من قبل وحدة القناصة بالجيش واللجان.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت اجتماع لقيادات المرتزقة في موقع سحر بقيادة اللواء 314 في نهم بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وسقط على إثر ذلك قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة في جبل المزرم بمديرية الوازعية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليتين واغتنام عتاد، كما تم استهداف تجمع آليات وجرافة للمرتزقة غرب معسكر خالد بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وقال مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال السلسلة الجبلية في مديرية ذباب، فيما لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان مصرعهم في وادي صالة وكلابة بنيران الجيش واللجان، وتم قنص اثنان من المرتزقة في موزع.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية اقتحموا مواقع وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي، ما أدلى لمصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي واغتنام أسلحة، فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال الصحراء.

وأكد المصدر العسكري لوكالة (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية مباغته على مواقع المرتزقة في ذي تويلق والطماحي بمنطقة الجماجم محافظة البيضاء.

سبأ
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