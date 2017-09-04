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  رياضة
البرتغال تتماسك وتفوز بصعوبة على المجر
[04/سبتمبر/2017]
بودابست ـ سبأ:
 حافظت البرتغال على فرصها في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم عندما هز أندريه سيلفا الشباك في انتصار خارج الأرض 1-صفر على المجر التي لعبت نحو ساعة بعشرة لاعبين في مواجهة عنيفة امس الأحد.

وسجل سيلفا من تمريرة كريستيانو رونالدو العرضية المتقنة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني لتحقق البرتغال انتصارها السابع على التوالي في المجموعة الثانية وتبقى على بعد ثلاث نقاط خلف سويسرا المتصدرة والتي فازت 3-صفر في لاتفيا لتحافظ على العلامة الكاملة.

ونال تاماش بريشكين لاعب المجر بطاقة حمراء مباشرة بداعي الاعتداء بالمرفق على بيبي مدافع البرتغال في الدقيقة 30 في واحدة من المشاهد السيئة خلال المواجهة العنيفة.

ويتبقى مباراة واحدة أمام البرتغال وسويسرا قبل الصدام المرتقب بينهما في لشبونة في العاشر من أكتوبر .

وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل بينما تتنافس أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني على أربع بطاقات إضافية للوصول إلى روسيا.


ولعبت البرتغال بإيقاع بطيء معظم فترات الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف وكادت أن تتعرض لصدمة في الوقت الإضافي عندما اقترب أتيلا فيولا من التسجيل برأسه لكن الحارس روي باتريسيو تدخل بشكل رائع.


وانتهت آمال المجر في بلوغ الملحق الأوروبي بعد مسيرة محبطة تضمنت الخسارة أمام أندورا.

سبأ
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