اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خام برنت يهبط بعد اختبار كوريا الشمالية النووي سنغافورة ـ سبأ:

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد نزوح المستثمرين من أسواق الخام صوب أسواق عقود الذهب الآجلة التي يُنظر إليها كملاذ آمن عقب أقوي اختبار تفجير نووي تجريه كوريا الشمالية.



وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو واحد في المائة من سعر الإغلاق السابق، بما يعادل 41 سنتا، إلى 52.34 دولار للبرميل.



جاء الانخفاض في الوقت الذي يراقب فيه المتعاملون بقلق التطورات في كوريا الشمالية حيث نفذ الجيش سادس وأقوي اختبار نووي مطلع الأسبوع.



وقالت بيونجيانج إنها اختبرت قنبلة هيدروجينية متقدمة من أجل تثبيتها بصاروخ بعيد المدى مما يعزز التهديد برد فعل عسكري ”شامل“ من الولايات المتحدة إذا تم تهديدها أو تهديد أحد حلفائها.





وفرض ذلك ضغوطا نزولية على الخام مع نزوح أموال المستثمرين من سوق النفط، التي ينظر إليها كسوق عالية المخاطر، صوب أسواق عقود الذهب الآجلة التي يُنظر إليها عادة على أنها ملاذ آمن للمستثمرين.





وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية لليوم الثالث لتكسب 0.9 في المائة اليوم الاثنين.



واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 47.30 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب من التسوية السابقة.



ويقول متعاملون إن استقرار أسعار الخام الأمريكي جاء نتيجة لتعطل بعض الإنتاج في الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار هارفي.



وقال مكتب السلامة وحماية البيئة الاتحادي إن نحو 5.5 في المئة من طاقة إنتاج النفط بخليج المكسيك، أو ما يعادل 96 ألف برميل يوميا من الإنتاج، ظلت متوقفة يوم الأحد.



في الوقت ذاته بدأت مصافي التكرير، التي تستخدم النفط الخام لإنتاج الوقود، في استئناف العمل تدريجيا إلى جانب أنابيب نقل المنتجات النفطية.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ