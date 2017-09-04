عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة أكبر حريق غابات في تاريخ لوس انجليس لوس انجليس ـ سبأ:

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون أمس الأحد عن فرض حالة الطوارئ في لوس انجليس التي تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.



وتكرس هذه الخطوة موارد الولاية لمكافحة الحريق الذي التهم حوالي 2350 هكتارا شمال وسط لوس انجليس في جبال فيردوجو.



وقالت إدارة الاطفاء إن الحريق أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي ولم يتم السيطرة إلا على 10 بالمائة فقط من الحريق التي يشارك حوالي 800 عنصر من مركز مكافحة الحرائق في السيطرة على الحريق الذي يتحرك ببطء حيث حذر المسؤولون من انه قد تزداد شدته إذا ازدادت قوة الرياح وسط ارتفاع درجات الحرارة.



وتم تنفيذ عمليات إخلاء إلزامية لنحو 700 منزل ولكن لم يحترق سوى ثلاثة منازل فقط.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ