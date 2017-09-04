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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:49:00ص
طيران العدوان يستمر في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
يستمر طيران العدوان السعودي الأمريكي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته وسط صمت المجتمع الدولي ما يساعد قوى العدوان على الإمعان في جرائمها.
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طيران العدوان يستمر في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
[04/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 يستمر طيران العدوان السعودي الأمريكي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته وسط صمت المجتمع الدولي ما يساعد قوى العدوان على الإمعان في جرائمها.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية عدد من الغارات على مناطق متفرقة في ست محافظات.

وأوضح المصدر أن طيران شن 3 غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارتان محافظة الجوف إحداهما على مديرية الغيل والأخرى على جنوب السلان بمديرية المصلوب.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان 7 غارات على محافظة صعدة 4 منها على مديرية الظاهر، وثلاث على منطقتي البقع وخليقا بمديرية كتاف، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب في أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان 24 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز، فيما استشهد المواطنين موسى الردماني وفيصل جزيلان باستهداف طيران العدوان سيارتهم بغارتين في مديرية صرواح محافظة مأرب.

سبأ
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