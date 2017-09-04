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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:49:00ص
طيران العدوان يستمر في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
يستمر طيران العدوان السعودي الأمريكي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته وسط صمت المجتمع الدولي ما يساعد قوى العدوان على الإمعان في جرائمها.
سول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية
اعلنت كوريا الجنوبية انها اطلقت اليوم عددا من الصواريخ البالستية في اطار مناورات عسكرية بالذخير الحية لصد هجوم وهمي من الشمال، ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونغ يانغ.
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيخوض بها مباراته مع مضيفه الفلبيني بمدينة باكلود بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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العدوان السعودي على اليمن
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تراجع الاسهم اليابانية عند الفتح
[04/سبتمبر/2017]
طوكيو - سبأ:
هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين .
وتراجع نيكي 0.38 في المائة إلى 19615.96 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 في المائة إلى 1613.59 نقطة.
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العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستمر في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
[04/سبتمبر/2017]
محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد
[03/سبتمبر/2017]
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