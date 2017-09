Taiz: Meurtre de cinq mercenaires de l'agression [04/سبتمبر/2017]

TAIZ, 04 Sep. (SABA)-Cinq mercenaires de l'agression saoudienne américaine ont été tués au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre de mercenaires de l'agression au district de Mouza'a.



La source a indiqué le meurtre de trois mercenaires par les feux de l'armée et des comités populaires dans la vallée de Salah et de Koulbabh.



