عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية سول ـ سبأ:

اعلنت كوريا الجنوبية انها اطلقت اليوم عددا من الصواريخ البالستية في اطار مناورات عسكرية بالذخير الحية لصد هجوم وهمي من الشمال، ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونغ يانغ.



وكشفت صور صوارخ بالستية قصيرة المدى من نوع "هيونمو" تطلق في السماء صوارخ جو ارض عن طريق طائرات "اف-15كي" من موقع على الساحل الشرقي كوريا.





وقالت رئاسة الاركان المشتركة في بيان ان الصواريخ اصابت اهدافها في البحر الشرقي الاسم الذي تطلقه كوريا الجنوبية على بحر اليابان.



وكانت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلت عن رئيس الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات بالذخيرة الحية تحاكي هجوما على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.



وأوضحت الوكالة أن مدى الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مدى موقع بونغيي-ري للتجارب النووية في شمال شرق كوريا الشمالية.





يذكر ان البيت الابيض حذر يوم أمس الاحد كوريا الشمالية من ان واشنطن لن تتوانى عن استخدام كل امكانياتها، بما في ذلك السلاح النووي اذا ما واصل نظام كيم جونغ-اون تهديداته لواشنطن او حلفائها.

سبأ [04/سبتمبر/2017]سبأ