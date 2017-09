Aambassadeur de Chine félicite le peuple yéménite à l'occasion d'Eid al-Adha [04/سبتمبر/2017]



SANAA, 04 Sep. (SABA)-L'ambassadeur de Chine au Yémen, Tian Chi a félicité le peuple yéménites à l'occasion d'Eid al-Adha.





L'ambassadeur chinois a déclaré dans un communiqué, dont SABA a reçu une copie, qu'il s'agit du troisième Eid al-Adha, qui vient et que le peuple yéménite est sous le poids de la guerre.



L'ambassadeur a souligné que la Chine a toujours maintenu la position objective et juste pour trouver une solution à la question yéménite, appelant à protéger la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen.



