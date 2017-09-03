محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد

وأكد المحافظ الهيج ضرورة تعزيز التلاحم بين كافة أبناء الوطن والصمود في مواجهة العدوان .. منددا بجرائم العدوان البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني.



كما قدم واجب العزاء لأهالي وأسر الشهداء وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل شؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر ووكيل الشؤون الفنية عبد الله أبكر يماني وعدد من المشائخ والمواطنين.



يذكر أن رئيس مجموع شركات إخوان ثابت الحاج عبدالجليل ثابت قدم 300 ألف ريال لأسر الشهداء، كما أعلن رئيس مجلس إدارة مدارس العروبة عبده هبة الشريف عن تكفل اامدارس بتدريس أبناء الشهداء مجانا.

[03/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ :قدم محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج واجب العزاء لأسر الشهداء من أبناء مديرية الحوك الذين إستهدفهم طيرات العدوان بقصف سيارتهم بمنطقة المساجد في مديرية بني مطر بصنعاء وهم في طريقهم لمحافظة الحديدة فجر الخميس الماضي.سبـأ