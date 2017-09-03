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مشائخ ووجهاء مديريات القطاع الشرقي بالحديدة يؤكدون أهمية رفد الجبهات
[03/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

أكد لقاء موسع بمديرية باجل بمحافظة الحديدة اليوم ضم مشائخ وحكماء ووجهاء مديريات القطاع الشرقي بالمحافظة، على أهمية استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .

وشدد اللقاء الذي حضره محافظ صنعاء حنين قطينة ووكيلا محافظة الحديدة عبد الجبار الجرموزي وأحمد دهموس، على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.

وأشاد محافظ صنعاء بمواقف أبناء تهامة البطولية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. مؤكد على أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم والاستمرار في رفد الجبهات دفاعا عن الأرض والعرض.

فيما أشار وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد إلى أن العدو يستهدف اليمني دون استثناء .. مؤكدا أن لا خيار أمام الشعب اليمني إلا الثبات والصمود حتى تحقيق النصر.

وأشاد بدور أبناء محافظة الحديدة وما يقدموه من دعم للمرابطين في جبهات العزة والشرف.

من جانبهما نبه شيخ قبائل نهم نايف الأعوج وإبراهيم الشامي من مشائخ المحويت، من خطورة التقصير أو التهاون، منوهين بمعنويات الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

وشددا على ضرورة رفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن في مواجهة قوى الغزو والمعتدين.

بدوره أشار نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد فيصل الهطفي إلى المخططات التي تحاك ضد الوطن .. مشيدا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميدي ومختلف الجبهات.

حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي بمديرية باجل محمد معافا وعدد من أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية وحكماء ومشائخ المديرية وشيخ قبيلة القحري ياسر مزرية وعدد من قيادات ومدراء ومشائخ وحكماء مديريات القطاع الشرقي.

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