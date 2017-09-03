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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:00:47ص
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  محلي
إستهداف تحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقتهم بجيزان ونجران
[03/سبتمبر/2017]
جيزان - سبأ :

إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تحصينات وتجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع في جيزان ونجران.


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تحصينات الجيش السعودي في العبادية بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات للجنود السعوديين في مركز عوجبه والطمامة والطور، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأكد المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية في الشويرة بجيزان ومصرع طاقمها.

وذكر المصدر أن القوة المدفعية إستهدفت معسكر العطار السعودي .



كما إستهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في الطوال والرمضة بجيزان، محققا إصابات مباشرة.

وفي عسير أكد المصدر مصرع أربعة جنود سعوديين في عملية قنص نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب، كنا تم قنص أحد مرتزقة العدوان في منطقة مجازة بعسير.

وبين المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية، إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ الخضراء بنجران

سبـأ
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