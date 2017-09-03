[03/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
وزعت جمعية المسيرة الإجتماعية الخيرية اليوم أضاحي العيد للأسر النازحة والأشد فقراُ بأمانة العاصمة.
وأشار أمين عام الجمعية المهندس معين الشامي إلى أن مشروع أضاحي العيد يأتي ضمن المشاريع الخيرية للجمعية بالشراكة مع مؤسسة بنان، بتمويل جمعية الإستقامة الخيرية الإسلامية العالمية.
وأوضح أن المشروع يستهدف الفقراء والنازحين لتخفيف معاناتهم وخاصة في ظل العدوان والحصار الجائر .. مبينا أن المشروع يأتي أيضا ضمن عدة أنشطة ومشاريع نفذتها الجمعية لتعزيز التكافل الإجتماعي بين أفراد المجتمع.
ودعا الشامي الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ورجال المال والأعمال والتجار إلى مضاعفة الجهود الإغاثية والإنسانية نظرا للأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والشعب اليمني.
سبـأ