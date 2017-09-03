محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة ذمار ذمار - سبأ :





أفرجت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة ذمار عن 13 من المغرر بهم على ذمة مساندة العدوان.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباءاليمنية (سبأ) أن الإفراج عن المغرر بهم يأتي تنفيذا لقرار العفو العام والتأكد من عدم تورطهم في جرائم قتل وأعمال إرهابية وتخريبية .



ودعا المصدر من تبقى من المغرر بهم المسارعة إلى مغادرة معسكرات العدوان ومرتزقته والعودة إلى أهاليهم وذويهم والإستفادة من سريان قرار العفو العام.



وأكد المصدر أن الوطن يتسع لجميع أبناءه وباب العودة مفتوح للإنضمام إلى صفوف الشعب اليمني المناهض للعدوان وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وأمنه وإستقراره وسيادته.

سبـأ [03/سبتمبر/2017]وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباءاليمنية (سبأ) أن الإفراج عن المغرر بهم يأتي تنفيذا لقرار العفو العام والتأكد من عدم تورطهم في جرائم قتل وأعمال إرهابية وتخريبية .ودعا المصدر من تبقى من المغرر بهم المسارعة إلى مغادرة معسكرات العدوان ومرتزقته والعودة إلى أهاليهم وذويهم والإستفادة من سريان قرار العفو العام.وأكد المصدر أن الوطن يتسع لجميع أبناءه وباب العودة مفتوح للإنضمام إلى صفوف الشعب اليمني المناهض للعدوان وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وأمنه وإستقراره وسيادته.سبـأ