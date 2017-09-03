ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:34:09م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء عدد من رياض شهداء الدفاع عن اليمن وحريته واستقلاله وصد العدوان السعودي الأمريكي ومؤامرة الهيمنة على اليمن ومصادرة حقه في العيش الكريم واستقلال القرار والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة.
كوريا الشمالية تعلن عن تطوير قنبلة هيدروجينية
كشفت كوريا الشمالية قيامها بتطوير قنبلة هيدروجينية متقدمة ذات "قوة تدميرية كبيرة" وذلك في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفياً الأزمة النووية "المتصاعدة".
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيخوض بها مباراته مع مضيفه الفلبيني بمدينة باكلود بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
جمعية المسيرة الإجتماعية ومؤسسة بنان توزعان أضاحي العيد
الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة ذمار
قيادات أمنية تتفقد المرابطين بمحافظتي إب وتعز
مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القادة يزورون المقالتين بعدد من المواقع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قيادات أمنية تتفقد المرابطين بمحافظتي إب وتعز
[03/سبتمبر/2017]
إب - تعز- سبأ :

تفقد مدير عام كلية التدريب بأكاديمية الشرطة العميد دكتور أحمد حربه ومعه المقدم فؤاد الشهاري، والنقيب منير الكبسي اليوم إدارتي الأمن بمحافظتي إب وتعز .

واطلع الزائرون على مستوى الإنضباط لمنتسبي الأجهزة الأمنية .. مؤكدين أهمية تعزيز الجاهزية والأداء والحفاظ على الأمن والإستقرار.

وزار العميد حربه ومرافقوه المرابطين من الأمن واللجان الشعبية في عدد من النقاط الأمنية بالمحافظتين .. ناقلين لهم تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية بمناسبه حلول عيد الأضحى.

وأشادوا بالروح المعنوية العالية للمرابطين في مواقع الشرف والواجب من رجال الأمن واللجان الشعبية. . مثمنين تضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على الأمن والإستقرار والصمود في وجه العدوان .

فيما ثمن رجال الأمن واللجان الشعبية هذه الزيارة ومشاركتهم هذه المناسبة الدينية .. مؤكدين عزمهم وثباتهم واستعدادهم تقديم أرواحهم وكل ما يملكون فداء للوطن وآمنه واستقراره.

رافقهم خلال الزيارة مدير أمن محافظة تعز العقيد أحمد الحاج ونائب مدير أمن محافظة إب العميد عبده فرحان وأركان حرب قوات الأمن المركزي المقدم عبدالله الضبياني، وقائد فرع النجدة بتعز المقدم إسماعيل قيس.









سبـأ
  المزيد من (محلي)
جمعية المسيرة الإجتماعية ومؤسسة بنان توزعان أضاحي العيد
الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة ذمار
مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القادة يزورون المقالتين بعدد من المواقع
السفير الصيني يهنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
زيارات معايدة للمرابطين في مريس والخشبة بالضالع والصلو بتعز
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة حسين الجبري
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بالبيضاء
قصف صاروخي ومدفعي على آليات وتجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
[03/سبتمبر/2017]
إستشهاد مواطنين إثنين بغارتين لطيران العدوان بوادي حباب بمأرب
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
[02/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[02/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by