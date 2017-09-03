[03/سبتمبر/2017]
إب - تعز- سبأ :
تفقد مدير عام كلية التدريب بأكاديمية الشرطة العميد دكتور أحمد حربه ومعه المقدم فؤاد الشهاري، والنقيب منير الكبسي اليوم إدارتي الأمن بمحافظتي إب وتعز .
واطلع الزائرون على مستوى الإنضباط لمنتسبي الأجهزة الأمنية .. مؤكدين أهمية تعزيز الجاهزية والأداء والحفاظ على الأمن والإستقرار.
وزار العميد حربه ومرافقوه المرابطين من الأمن واللجان الشعبية في عدد من النقاط الأمنية بالمحافظتين .. ناقلين لهم تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية بمناسبه حلول عيد الأضحى.
وأشادوا بالروح المعنوية العالية للمرابطين في مواقع الشرف والواجب من رجال الأمن واللجان الشعبية. . مثمنين تضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على الأمن والإستقرار والصمود في وجه العدوان .
فيما ثمن رجال الأمن واللجان الشعبية هذه الزيارة ومشاركتهم هذه المناسبة الدينية .. مؤكدين عزمهم وثباتهم واستعدادهم تقديم أرواحهم وكل ما يملكون فداء للوطن وآمنه واستقراره.
رافقهم خلال الزيارة مدير أمن محافظة تعز العقيد أحمد الحاج ونائب مدير أمن محافظة إب العميد عبده فرحان وأركان حرب قوات الأمن المركزي المقدم عبدالله الضبياني، وقائد فرع النجدة بتعز المقدم إسماعيل قيس.
سبـأ