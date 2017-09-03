مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القادة يزورون المقالتين بعدد من المواقع صنعاء - سبأ :

قام مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد الركن عبد الرحمن الغماري ونائب مدير دائرة التامين الفني العميد الركن عبد الكريم أحمد سفيان اليوم بزيارة معايدة لمنتسبي اللواء 314 مدرع حماية رئاسية في عدد من المواقع والمعسكرات.



وأطلعا على أحوال منتسبي اللواء وسير تنفيذهم للمهام القتالية والأمنية في مواجهة العدوان وحفظ الأمن والاستقرار، وتبادلا مع قيادات وضباط ومنتسبي اللواء التهاني العيدية، ناقلين لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بمناسبة عيد الأضحى.



وعبر مدير مكتب القائد الأعلى ومرافقوه عن اعتزازهم بالأدوار والجهود الوطنية التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات الصمود والمواجهة.. مشيرين إلى أن اللواء 314 مدرع بكافة منتسبيه يمثلون نموذجا يحتذى به في تنفيذ مختلف المهام الموكلة اليهم والذي يجسد استشعارهم للمسئولية الوطنية وقدسية الدفاع عن الوطن وانضباطهم العسكري العالي.



وقدم القادة للمقاتلين الهدايا العيدية.. حاثين على مزيد من اليقظة والجاهزية العالية واتخاذ التدابير العسكرية المطلوبة وتنفيذ المهام بكل كفاءة اقتدار.



وكان القادة والضباط ومنتسبي اللواء 314 مدرع قد عبروا عن امتنانهم لهذه الزيارات التي تعطيهم دفعة معنوية لبذل مزيد من الجهود والثبات وتأدية المهام بجاهزية ومعنويات عالية.



رافقهم خلال الزيارات العقيد الركن مصطفي حسن العزي والعقيد الركن عادل أبو أصبع.

سبـأ [03/سبتمبر/2017]سبـأ