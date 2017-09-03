ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:34:09م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء عدد من رياض شهداء الدفاع عن اليمن وحريته واستقلاله وصد العدوان السعودي الأمريكي ومؤامرة الهيمنة على اليمن ومصادرة حقه في العيش الكريم واستقلال القرار والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة.
كوريا الشمالية تعلن عن تطوير قنبلة هيدروجينية
كشفت كوريا الشمالية قيامها بتطوير قنبلة هيدروجينية متقدمة ذات "قوة تدميرية كبيرة" وذلك في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفياً الأزمة النووية "المتصاعدة".
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيخوض بها مباراته مع مضيفه الفلبيني بمدينة باكلود بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
جمعية المسيرة الإجتماعية ومؤسسة بنان توزعان أضاحي العيد
الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة ذمار
قيادات أمنية تتفقد المرابطين بمحافظتي إب وتعز
مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القادة يزورون المقالتين بعدد من المواقع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القادة يزورون المقالتين بعدد من المواقع
[03/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

قام مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد الركن عبد الرحمن الغماري ونائب مدير دائرة التامين الفني العميد الركن عبد الكريم أحمد سفيان اليوم بزيارة معايدة لمنتسبي اللواء 314 مدرع حماية رئاسية في عدد من المواقع والمعسكرات.

وأطلعا على أحوال منتسبي اللواء وسير تنفيذهم للمهام القتالية والأمنية في مواجهة العدوان وحفظ الأمن والاستقرار، وتبادلا مع قيادات وضباط ومنتسبي اللواء التهاني العيدية، ناقلين لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بمناسبة عيد الأضحى.

وعبر مدير مكتب القائد الأعلى ومرافقوه عن اعتزازهم بالأدوار والجهود الوطنية التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات الصمود والمواجهة.. مشيرين إلى أن اللواء 314 مدرع بكافة منتسبيه يمثلون نموذجا يحتذى به في تنفيذ مختلف المهام الموكلة اليهم والذي يجسد استشعارهم للمسئولية الوطنية وقدسية الدفاع عن الوطن وانضباطهم العسكري العالي.

وقدم القادة للمقاتلين الهدايا العيدية.. حاثين على مزيد من اليقظة والجاهزية العالية واتخاذ التدابير العسكرية المطلوبة وتنفيذ المهام بكل كفاءة اقتدار.

وكان القادة والضباط ومنتسبي اللواء 314 مدرع قد عبروا عن امتنانهم لهذه الزيارات التي تعطيهم دفعة معنوية لبذل مزيد من الجهود والثبات وتأدية المهام بجاهزية ومعنويات عالية.

رافقهم خلال الزيارات العقيد الركن مصطفي حسن العزي والعقيد الركن عادل أبو أصبع.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
جمعية المسيرة الإجتماعية ومؤسسة بنان توزعان أضاحي العيد
الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة ذمار
قيادات أمنية تتفقد المرابطين بمحافظتي إب وتعز
السفير الصيني يهنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
زيارات معايدة للمرابطين في مريس والخشبة بالضالع والصلو بتعز
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة حسين الجبري
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بالبيضاء
قصف صاروخي ومدفعي على آليات وتجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
[03/سبتمبر/2017]
إستشهاد مواطنين إثنين بغارتين لطيران العدوان بوادي حباب بمأرب
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
[02/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[02/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by