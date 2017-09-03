محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السفير الصيني يهنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى صنعاء - سبأ :





هنأ السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأشار السفير الصيني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذا عيد الأضحى الثالث الذي يأتي والشعب اليمني يرزح تحت وطأة الحرب.



وأعرب عن قلق بلاده إزاء الكارثة الإنسانية الكبيرة الناتجة عن الحرب، حيث يواجه نحو سبعة ملايين يمني شبح المجاعة ويحتاج نحو 19 مليون للمساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى تفشى وباء الكوليرا، ما أدى إلى وفاة أكثر من ألفين وإصابة أكثر من 500 ألف حالة حسب آخر إحصائية.



وأوضح أن الجانب الصيني قدم مساعدات عاجلة للشعب اليمني لتخفيف الكارثة الإنسانية الحالية .. مؤكدا أن بلاده تأمل من الأطراف المعنية تغليب مصلحة اليمن واستئناف مفاوضات السلام والتوصل إلى حل جذري يتناسب مع الظروف الواقعية ويراعي هموم الأطراف المختلفة لتحقيق السلام في اليمن.



كما أكد السفير تشي أن الصين ظلت تتمسك بالموقف الموضوعي والعادل لإيجاد حل للقضية اليمنية، وتدعو إلى حماية سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه .. لافتا إلى أن الصين ستواصل جهودها في النصح بالتصالح والحث بالتفاوض لحل القضية اليمنية.

سبـأ [03/سبتمبر/2017]سبـأ