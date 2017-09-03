استشهاد أسير فلسطيني جريح لدى الكيان الصهيوني متأثراً باصابته [03/سبتمبر/2017] الضفة الغربية – سبأ:

أعلن رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع اليوم الأحد عن استشهاد أسير جريح معتقل في احد معتقلات الكيان الصهيوني.



وذكر قراقع في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الأسير الجريح رائد الصالحي (21) عاماً من بيت لحم استشهد في مستشفى (هداسا عين كارم) متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها لحظة اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال في السادس من شهر أغسطس الماضي.



وقال "إنها جريمة بشعة عن سبق الإصرار ارتكبت بحق الأسير الصالحي من مخيم الدهيشة، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه عند مدخل المخيم، وأصابوه بعدة رصاصات في البطن والكبد والفخذ وترك ينزف لمدة طويلة قبل نقله بوضع حرج إلى المستشفى ليبقى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي لنحو ثلاثة أسابيع إلى أن فارق الحياة عصر اليوم متأثراً بجروحه الخطيرة.



وحمّل قراقع الكيان الصهيوني المسئولية عن استشهاد الأسير الصالحي .. متهماً الاحتلال بإعدامه بإطلاق الرصاص الحي عند اعتقاله من مسافة صفر.

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