تعيين امرأة على رأس وزارة الدفاع في الهند لأول مرة في تاريخ البلاد [03/سبتمبر/2017] نيودلهي - سبأ:

عيّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد امرأة على رأس وزارة الدفاع وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، فيما التوترات متواصلة مع كل من الصين وباكستان المجاورتين.



وستتولى نيرمالا سيتارمان، إضافة إلى كونها وزيرة المال، وزارة الدفاع ذات الأهمية الكبرى في الهند ولا سيما مع تصاعد التوتر مع باكستان على خلفية النزاع حول اقليم كشمير.



وتضم الحكومة الهندية ست نساء من بينهن سوشما سواراج التي تشغل منصب وزيرة الخارجية.



يشار الى ان الهند شهدت في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين تعيين أنديرا غاندي رئيسة حكومة الهند، و تولّت لوقت قصير ولمرتين وزارة الدفاع واغتيلت في العام 1984م.

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