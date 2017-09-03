رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين







يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيخوض بها مباراته مع مضيفه الفلبيني بمدينة باكلود بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



وأجرى المنتخب الوطني اليوم تمرينه الأول على ملعب نادي نورث عقب وصوله مدينة باكلود الفلبينية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإثيوبي أبرهام مبراتو على أن يجري غداً الاثنين حصته التدريبية الرسمية على أستاد باناد الذي يحتضن المباراة.



وقبل تمرين اليوم الذي إستمر قرابة ساعتين تحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة وقوتها، وطلب منهم التركيز الذهني والإهتمام بمختلف الجوانب بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تعزيز حظوظ المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات كاس آسيا لأول مرة في تاريخه.



ويقام غدا الإثنين الإجتماع الفني للمنتخبين بحضور مراقبًي المباراة والحكام يتم خلاله الإطلاع على لائحة البطولة والضوابط وتحديد ألوان ملابس المنتخبين، ويعقب ذلك المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين.



ويحتل منتخب اليمن المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد أربع نقاط من فوز على طاجيكستان وتعادل مع النيبال، فيما يتصدر المجموعة منتخب الفلبين بـست نقاط، ويحل منتخب النيبال ثالثاً بنقطة وحيدة يليه طاجيكستان في المركز الأخير بدون نقاط.



وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعد لمواجهة الفلبين بمعسكر داخلي في العاصمة صنعاء استمر شهراً كاملاً، قبل أن يتوجه إلى الفلبين في رحلة شاقة ومرهقة حيث أجبره حصار العدوان على السفر براً من صنعاء إلى سلطنة عُمان التي توجه منها جواً إلى الفلبين مروراً بالدوحة.

سبأ [03/سبتمبر/2017] باكلود - سبأ:سبأ