ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:00:21م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء عدد من رياض شهداء الدفاع عن اليمن وحريته واستقلاله وصد العدوان السعودي الأمريكي ومؤامرة الهيمنة على اليمن ومصادرة حقه في العيش الكريم واستقلال القرار والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة.
كوريا الشمالية تعلن عن تطوير قنبلة هيدروجينية
كشفت كوريا الشمالية قيامها بتطوير قنبلة هيدروجينية متقدمة ذات "قوة تدميرية كبيرة" وذلك في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفياً الأزمة النووية "المتصاعدة".
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيخوض بها مباراته مع مضيفه الفلبيني بمدينة باكلود بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
السفير الصيني يهنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
استشهاد أسير فلسطيني جريح لدى الكيان الصهيوني متأثراً باصابته
تعيين امرأة على رأس وزارة الدفاع في الهند لأول مرة في تاريخ البلاد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
زيارات معايدة للمرابطين في مريس والخشبة بالضالع والصلو بتعز
[03/سبتمبر/2017] الضالع / تعز - سبأ:
تفقد وكيلا محافظة إب عبدالحميد الشاهري وحارث المليكي اليوم أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية لجبهتي جبل ناصة وجنوب مريس بالضالع.

وأشاد وكيلا المحافظة ببطولات وتضحيات المرابطين في الجبهات، كما قدما لهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهنأين أياهم بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وعبر الشاهر والمليكي ومعهما مدير أمن محافظة إب العميد محمد عبد الجليل الشامي وقائد الأمن المركزي العميد أحمد الجمرة وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، عن الفخر والاعتزاز بما يسطره المرابطين من بطولات دفاعا عن الوطن.

ولفتوا إلى أن هذه الهامات الشامخة تبعث على الاعتزاز والفخر واليقين بالنصر مهما تمادى العدوان في جرائمه .. مؤكدين أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال .

فيما ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية هذه الزيارة للاطلاع على أحوالهم لما لها من أهمية في نفس المرابطين .. مؤكدين المضي قدما في مواجهة قوى الغزو والمعتدين بعزيمة لا تلين.

إلى ذلك زار نائب مدير مكتب التربية بمحافظة إب محمد لطف المتوكل وعدد من التربويين والشخصيات الاجتماعية المرابطين في جبهة الخشبة بمحافظة الضالع، وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة العيد.

وأشادوا بصمودهم واستبسالهم في مواجهة العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وعلى الصعيد ذاته زارت عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية من محافظة إب المرابطين في جبهات العزة والشرف في الصلو بمحافظة تعز.

وخلال الزيارة قدم الزائرون الهدايا العيدية والمواد الغذائية للمرابطين.. مشيدين بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

بدوره عبر أركان حرب اللواء 211 ميكا العميد محمد المطري عن الشكر والتقدير لزيارة المعايدة للمرابطين سواء الرسمية أو الشعبية .. مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية عند مستوى ظن الشعب والقيادة بهم ويتمتعون بمعنويات عالية كونهم يخوضون معركة الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
سبأ
  المزيد من (محلي)
السفير الصيني يهنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة حسين الجبري
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بالبيضاء
قصف صاروخي ومدفعي على آليات وتجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور العلامة حمود المؤيد
خفر السواحل بالحديدة تنقذ امرأة وشاب من الغرق
تفقد المرابطين في عدد من مواقع ونقاط الحزام الأمني بأمانة العاصمة (مصحح)
قائد اللواء الثالث مدرع حماية وعدد من القادة يزورون المقاتلين بجبهة نهم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
[03/سبتمبر/2017]
إستشهاد مواطنين إثنين بغارتين لطيران العدوان بوادي حباب بمأرب
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
[02/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[02/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by