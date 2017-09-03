زيارات معايدة للمرابطين في مريس والخشبة بالضالع والصلو بتعز [03/سبتمبر/2017] الضالع / تعز - سبأ:

تفقد وكيلا محافظة إب عبدالحميد الشاهري وحارث المليكي اليوم أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية لجبهتي جبل ناصة وجنوب مريس بالضالع.



وأشاد وكيلا المحافظة ببطولات وتضحيات المرابطين في الجبهات، كما قدما لهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهنأين أياهم بهذه المناسبة الدينية الجليلة.



وعبر الشاهر والمليكي ومعهما مدير أمن محافظة إب العميد محمد عبد الجليل الشامي وقائد الأمن المركزي العميد أحمد الجمرة وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، عن الفخر والاعتزاز بما يسطره المرابطين من بطولات دفاعا عن الوطن.



ولفتوا إلى أن هذه الهامات الشامخة تبعث على الاعتزاز والفخر واليقين بالنصر مهما تمادى العدوان في جرائمه .. مؤكدين أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال .



فيما ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية هذه الزيارة للاطلاع على أحوالهم لما لها من أهمية في نفس المرابطين .. مؤكدين المضي قدما في مواجهة قوى الغزو والمعتدين بعزيمة لا تلين.



إلى ذلك زار نائب مدير مكتب التربية بمحافظة إب محمد لطف المتوكل وعدد من التربويين والشخصيات الاجتماعية المرابطين في جبهة الخشبة بمحافظة الضالع، وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة العيد.



وأشادوا بصمودهم واستبسالهم في مواجهة العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وعلى الصعيد ذاته زارت عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية من محافظة إب المرابطين في جبهات العزة والشرف في الصلو بمحافظة تعز.



وخلال الزيارة قدم الزائرون الهدايا العيدية والمواد الغذائية للمرابطين.. مشيدين بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



بدوره عبر أركان حرب اللواء 211 ميكا العميد محمد المطري عن الشكر والتقدير لزيارة المعايدة للمرابطين سواء الرسمية أو الشعبية .. مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية عند مستوى ظن الشعب والقيادة بهم ويتمتعون بمعنويات عالية كونهم يخوضون معركة الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ