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آخر تحديث: الأحد، 03 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:00:21م
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  رياضة
المنتخب الوطني للناشئين يستأنف معسكره الداخلي بصنعاء
[03/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:





استأنف المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم تمارينه بمعسكره الداخلي في العاصمة صنعاء بعد إجازة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويستعد المنتخب الوطني للناشئين لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً، حيث يلعب اليمن ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات، الإمارات، بنجلاديش، وقطر مستضيف مباريات المجموعة خلال الفترة 20 حتى 24 سبتمبر الجاري.

ويكثف الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة المدرب السوري محمد ختام جهوده في إعداد المنتخب نظراً لضيق الوقت، حيث بدأ المعسكر الداخلي في وقت متأخر نسبياً وتحديدا مطلع أغسطس المنصرم، كما واجهته إشكاليات متعلقة بتحديد أعمار اللاعبين ما اضطر قيادة المنتخب إلى تسريح عدد كبير من اللاعبين واستدعاء آخرين للانضمام لمعسكر المنتخب.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين حدد قبل عيد الأضحى قائمة اللاعبين قبل النهائية والتي ضمت 28 لاعباً على أن يستقر خلال الفترة القادمة على 23 لاعباً يمثلون التشكيلة النهائية للمنتخب الذي سيشارك في منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

سبأ
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